關於下一世達賴轉世 陸外交部：需由國家決定
據大陸澎湃新聞網報導，對於十四世達賴喇嘛（Dalai Lama）向印度媒體重提「重生轉世」的活佛繼承制度，大陸外交部發言人陸慷表示，關於達賴轉世的制度，只有中央政府有權決定，無論是封號或繼承人認定，都不是由個人說的算。他認為，對於轉世認定，國家早有清楚的規定和方法，包含由乾隆帝創立的金瓶掣籤制，就連目前的達賴也是由國府特准免去金瓶掣籤，並由蒙藏委員會主委吳忠信主持坐床儀式，故希望十四世達賴能「尊重」歷史、宗教和文化的既有傳統。
身為藏傳佛教中格魯派（黃教）轉世傳承的領袖，達賴喇嘛與駐節於後藏日喀則的班禪、外蒙的哲布尊丹巴呼圖克圖和內蒙古的章嘉呼圖克圖，並稱為藏傳佛教格魯派的四大活佛。現年高齡81歲的十四世達賴，俗名丹增嘉措，出生於青海同仁縣，3歲時被認定為轉世靈童並帶回拉薩，1939年冬季於布達拉宮受戒成為達賴。卻在1959年羅布林卡動亂中，逃往印度達蘭薩拉成立流亡政府，透過個人在歐美世界的影響力，屢次對中國大陸施壓；但日漸老邁的他，也開始希望與中國政府和談，以求在生前得以返回西藏。
根據大陸現行《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》規定，活佛轉世和轉世靈童的認定，都必須經過國家宗教局、甚至是國務院的認證，唯有取得政府批准許可，活佛才能繼任並取得官方的證書，但這也是從1959年至今，達賴與北京當局認知差異最大之處。隨著時間一天天過去，達賴是否中止轉世或出現兩活佛並立的局面，將是雙方最難平衡解決的地方。
(中時電子報)
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