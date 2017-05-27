香蕉產量大，高雄型農轉製成抗性澱粉

旗山蕉農郭泰呈研製抗性澱粉，未來每周可幫助消耗10噸青香蕉。（高市農業局提供）

協助緩解今年香蕉供過於求狀況。（高市農業局提供）

今年香蕉供過於求，高雄旗山蕉農郭泰呈日前開始將香蕉加工製成「抗性澱粉」，因含有豐富膳食纖維，女性顧客反應熱烈，尤其主推國外市場，他籌建的新廠近期蓋好後，預計每周可洗10噸青香蕉，對解決香蕉產銷失衡狀況不無小補。

旗山香蕉去年因颱風災損，產量縮減，今年災後復耕、加上暖冬適合香蕉生長，據農委會估算，香蕉產量約較平常年增產2成，不過也因此造成供過於求，需要更多創意來營造市場需求、創造管道來消化農產品。

旗山型農郭泰呈家裡世代種植香蕉，也組成旗山果菜運銷合作社，去年香蕉減產，僅外銷800噸，今年則預計可翻倍達到2000噸，以銷往日本、中國大陸為主，尤其日本市場，已成功打入東京、大阪、北海道、沖繩、福島等地的超市。

郭泰呈今年初開始研究「抗性澱粉」，這是小腸不易消化的澱粉，被視為優質膳食纖維，尤其青香蕉中抗性澱粉含量最高，他參加日前上海食品展，主推青香蕉抗性澱粉產品，深受女性消費者歡迎，1家新加坡果汁大廠也有興趣，正在洽談合作。

為提升抗性澱粉加工產量，郭泰呈籌備新廠，最近就會完工，正好趕上今年香蕉產量過剩，預期每周可洗製10噸青香蕉；他說，抗性澱粉產品是香蕉的絕佳替代品，符合養生、瘦身需求，未來前景相當看好。

(中時)