樹林高中視障學生 用心看見新世界
視障生的生活長怎樣呢？考卷需放大3倍、座位永遠在第一排，搭公車時，需旁人告知才知道車來了，這是弱視生鍾國瑋的日常；他也愛打球、對於過多作業會發出哀號，最大的遺憾是無法考駕照。甫考上成大物理系的他，開心表示，聽說校園很大，可以騎腳踏車逛逛了！
「最大的不一樣，大概是考卷比別人多好幾頁吧！」鍾國瑋笑說，由於視力不良緣故，校方將考卷放大，讓他能看清楚題目，無後顧之憂的作答。鍾國瑋談起小學時，學校另闢教室讓他作答，這樣的特殊安排反而引來其他學生的異樣眼光。
導師鄧如吟說，也許是身體上的一些不便，讓鍾國瑋更懂得將心比心，有甚麼需要協助的事，「第一個伸出援手的都是他！」擅長物理的鍾國瑋，成為同學間最好的小老師，也以418分高分考上心中的第一志願。
跟鍾國瑋很「麻吉」的國文老師蔡燕徵表示，鍾國瑋最難得的地方，在於雖然是一個視障生，但他從來沒有拿此當藉口，反而要求自己跟一般生一樣，從不怨天尤人的心態，也讓他贏得好人緣。
問起鍾國瑋的暑假規畫，他眼神發亮，開心表示將和朋友們一起到花蓮遊玩，也與父母約好要一起到台南走走，提前預習未來四年的生活環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。