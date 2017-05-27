樹林高中視障學生　用心看見新世界

樹林高中天生弱視的學生鍾國瑋，今年高分考上第一志願成大物理系，十分期待大學生活。（吳堂靖攝）

視障生的生活長怎樣呢？考卷需放大3倍、座位永遠在第一排，搭公車時，需旁人告知才知道車來了，這是弱視生鍾國瑋的日常；他也愛打球、對於過多作業會發出哀號，最大的遺憾是無法考駕照。甫考上成大物理系的他，開心表示，聽說校園很大，可以騎腳踏車逛逛了！

「最大的不一樣，大概是考卷比別人多好幾頁吧！」鍾國瑋笑說，由於視力不良緣故，校方將考卷放大，讓他能看清楚題目，無後顧之憂的作答。鍾國瑋談起小學時，學校另闢教室讓他作答，這樣的特殊安排反而引來其他學生的異樣眼光。

導師鄧如吟說，也許是身體上的一些不便，讓鍾國瑋更懂得將心比心，有甚麼需要協助的事，「第一個伸出援手的都是他！」擅長物理的鍾國瑋，成為同學間最好的小老師，也以418分高分考上心中的第一志願。

跟鍾國瑋很「麻吉」的國文老師蔡燕徵表示，鍾國瑋最難得的地方，在於雖然是一個視障生，但他從來沒有拿此當藉口，反而要求自己跟一般生一樣，從不怨天尤人的心態，也讓他贏得好人緣。

問起鍾國瑋的暑假規畫，他眼神發亮，開心表示將和朋友們一起到花蓮遊玩，也與父母約好要一起到台南走走，提前預習未來四年的生活環境。

(中時)