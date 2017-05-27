260年陳世興古宅 啟動修復在即

已有至少260多年歷史的台南市市定古蹟「陳世興宅」，過去礙於經費、技術，加上持分人太多，面臨維修保存困境，所幸在陳氏家族積極整合與同心努力下，加上台南市文化資產管理處接續向中央爭取修復設計經費，已順利獲得文化部同意補助，順利展開修復設計工作，為陳世興宅修復活化邁進一大步。

位於台南市中西區民族路二段巷內的「陳世興宅」，已有至少260多年歷史，所在區位鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮及直轄市定古蹟萬福庵照牆等，屬府城文化核心地帶。

因保留傳統閩式建築的特色與格局，市府於104年3月9日公告為直轄市定古蹟，為深入釐清古蹟之歷史脈絡與修建沿革、完整檢視建築現況與修復對策，台南市文化資產管理處於古蹟公告後隨即輔導陳氏家族向文化部申請「直轄市定古蹟陳世興宅調查研究與修復再利用計畫」。

依據文化資產保存補助相關辦法規定，由所有權人自籌1成，文化部文化資產局與臺南市政府合資補助9成。文資處委託財團法人古都保存再生文教基金會執行調查研究與修復再利用計畫，今年6月即將完成。

調查研究發現，在建築價值上，「陳世興宅」創建年代推估可上溯至公元1750年（清乾隆15年），建築佔地超過350坪、正廳高度達6米4，山牆上鐵剪刀形式豐富（包括S型、T型及X型）、穿鬪式架扇、承重牆體、屋頂構造及門窗等，皆見證其悠久歷史，加上建築物經歷代修建的痕跡，亦印證其多元變遷的價值特色，在府城實屬少見而珍貴。

在歷史方面，「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號（向官府申請開墾荒地的團體），於清乾隆31年（1776年）前成立，投資海埔地的開墾。因為拓墾成功，使陳氏族人成為府城紳仕之家，在地方政治與社會活動方面扮演重要角色，為清領時期府城的社會領袖。

整體來說，陳氏族人在臺的拓墾發展，可視為17世紀以來台灣家族、社會與開發活動的典型案例。這次調查研究的豐碩成果，不僅作為陳世興宅後續修復再利用的依據，亦幫助建立陳氏家族的完整系譜。

文資處表示，陳世興宅的命運如同許多古厝一樣，過去礙於經費、技術，加上持分人太多，面臨維修保存的困境，所幸在陳氏家族的積極整合與同心努力下，其歷史價值方能保全彰顯、修復程序方能穩健推進。

如今陳世興宅既已指定為古蹟，便受到相關法律的保護與限制，在公部門的輔導及學術單位的協助下，逐一推展調查研究、修復設計與修復工程，歷經去年0206大震侵襲，雖建物部分受損，市府亦得以即時協助設置保護棚架與加固支撐。文資處期許陳世興宅在嚴謹的調查研究基礎上，未來能在兼顧藝術性、歷史性、技術性等各層面價值的情況下，進行後續修復再利用規畫。

(中時)