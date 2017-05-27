又是經典賽惹禍？ 藤浪控球不穩遭下二軍

阪神王牌藤浪晉太郎的控球問題，今年更加嚴重。(美聯社資料照)

日職阪神虎投手藤浪晉太郎，因為控球始終找不到準心，生涯首度因狀態不佳下放二軍調整，日媒今報導，因為藤浪今年季前參與經典賽，可能成為至今狀況平平的原因之一。

藤浪本季出賽七場，拿下3勝3負，自責分率2.66，帳面成績還算不錯，不過7場先發就有5場，單場投出5次保送以上，控球完全失準，雖然控球始終都是藤浪投球的缺點之一，但今年球季更加嚴重，也成為今日下放二軍的主因。

日媒認為，參加經典賽的確造成影響，其中包含羅德的石川步，軟銀鷹的武田翔太開季至今表現都差強人意，如今藤浪也受到影響。

據傳，經典賽中雖然與日職用球不同，但不是最大的影響原因，主要是因為調整時間比較不足，實戰機會也減少，都讓投手群無法在開季前做出最好的調整，影響到季賽的開打，也讓這些投手群感到相當煩惱。

(中時電子報)