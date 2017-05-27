阿湯哥快閃寶島 曬照曝暖心難忘畫面

親民的阿湯哥日前在首映紅毯上，與粉絲近距離接觸，超強親和力征服全台影迷。（圖／本報系資料照片）

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）日前為新片《神鬼傳奇》（The Mummy）來台宣傳，親民的阿湯哥不僅選台灣作為亞洲唯一的一場宣傳行程，毫無巨星架子的他在25日首映紅毯上，更是與粉絲近距離接觸，簽名、拍照樣樣來，超強親和力征服全台影迷。

儘管湯姆克魯斯在台僅停留兩天一夜，這回旋風訪台展現親和力，不僅讓迷倒大票粉絲，其中超熱情的台灣影迷，讓他儘管已展開下一站宣傳行程，昨(26日）深夜仍在臉書曬照，大讚「台灣有多如此令人驚喜的一群人，謝謝你們給予這麼溫暖的歡迎！」並附上一張在首映會上與粉絲握手的合照。

湯姆克魯斯臉書全文。（圖／取材自Tom Cruise臉書）

阿湯哥超強親和力，讓首映會主持人張兆志也難以忘懷，阿湯哥不僅對他說「我記得你」，在張兆志要送她離開舞台時，湯姆克魯斯還對他說：「我們請攝影師幫我們拍一張，我堅持」，並對張兆志說「感謝你總是能讓工作的氣氛變有趣」，巨星親切魅力讓人難以忘懷。

(中時電子報)