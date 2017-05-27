周玉蔻誹謗馬英九罰5萬 周四已繳清

自爆離婚的名嘴周玉蔻，3年前指稱前總統馬英九收頂新集團2億元政治獻金，被控加重誹謗罪，法院一審判周無罪，馬不服上訴高院後全案逆轉，高院上月改判周拘役50天，得易科罰金5萬元，全案確定；台北地檢署執行科原訂31日早上傳喚周女繳清罰金，但周提前在25日一早就提前赴北檢繳清罰金。

周玉蔻在2014年12月間在個人臉書及電視政論節目，要時任總統的馬英九，公開解釋競選連任時，有無非法收受頂新2億獻金；馬認為遭抹黑，自訴控告周涉加重誹謗。

一審判周無罪且民事免賠；馬不服上訴高院，高院認定，周所謂的查證，雖曾問過名嘴胡忠信、蔡玉真等人，但都僅為個人意見與主觀臆測，周身為專業新聞媒體工作者，從事媒體工作40年，知悉傳聞可能因層層傳遞而扭曲，未必可信，發表言論前，應盡力查證，避免損害他人名譽、誤導社會大眾，改判周拘役50天、得易科罰金5萬元確定。

(中時)