李明哲遭陸逮捕 柯文哲籲對岸「程序正義」

台北市長柯文哲。(圖/中時資料照，季志翔攝)

民進黨前黨工、台灣NGO工作者李明哲，在大陸失聯逾2個月後，國台辦昨（26）日證實，李確定因涉嫌「顛覆國家政權罪」遭官方逮捕。依據大陸刑法，李明哲最重可判無期徒刑。台北市長柯文哲今出席活動，被問及此事時則表示，對岸怎麼逮捕，我們不會干涉他們的司法程序，但他強調，要講程序正義。

針對李明哲涉嫌「顛覆國家政權罪」的案情，國台辦發言人安峰山昨表示，自2012年以來，李明哲頻繁進入大陸活動，與大陸有關人員勾結，制定行動綱領，建立非法組織，策劃、實施顛覆我國家政權的活動。

安峰山指出，直至2017年3月19日，國家安全機關對進入大陸活動的李明哲依法採取強制措施。經過審訊，李明哲等人對從事危害我國家安全活動供認不諱，司法機關將依法處理。

柯文哲今上午到基隆參加「淡蘭義工隊」授旗典禮，被問及李明哲遭逮捕一事時說道，對岸怎麼逮捕，我們不會干涉他們的司法程序，但要講程序正義；柯認為，一個文明國家該做的還是要注意，但是安什麼罪名給李明哲，這是他們國家的司法，「我們當然沒有什麼意見。」

(中時電子報)