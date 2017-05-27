「要對核試自豪」 脫北者揭密北韓洗腦騙術
北韓社會長期處在封閉狀態，當權者為鞏固政權，常以違背現實的謊言「洗腦」人民，近日2名脫北者向外媒透露，國家嚴格管制資訊，她們對外界一無所知，當時還天真認為，領導者地位等同上帝，沒有打不贏的戰爭，人們要對核試感到自豪。
據《Delaware Public Media》報導，現年41歲的李昭娟（音譯，Lee So-yeon）在北韓咸鏡道出生，1990年她為了躲避飢荒，自願加入軍隊。之後在一番波折下，李昭娟於2008年成功通過圖們江逃至中國，目前她定居在首爾，是新韓國女性聯盟主席、女性脫北者的領袖。
回憶北韓服役時期，李昭娟說，國家電視台會不斷在辦公室進行「洗腦教育」，國家核試驗時，電視台會強力播放事件，要人民「感到自豪」，當國家與南韓展開和平談判時，電視台會將其解讀為「南韓欲征服北韓的伎倆」。一名研究北韓的專家曾說，北韓媒體目的不是傳播訊息，而是「國家操作民眾思想的工具」。
李昭娟說，脫北後才了解北韓資訊多封閉，世界的真實樣貌多豐富，自由、熱水、吹風機、選舉權，對她而言都是新奇無比陌生名詞。在接受《DPR》專訪時，李昭娟唱了一首古老的北韓軍歌〈成為心愛領袖的子彈〉，並笑說自己知道在南韓唱這首歌有多奇怪，「但過去的我，的確被嚴重洗腦，那真的太可怕了」！
北韓的洗腦對象除了士兵，學生也是一大重點。另一名脫北者李晛瑞（音譯：Lee Hyeonseo）透露，1994年她是一位高中生，當時柯林頓政府意圖對北韓展開軍事打擊，學校便停課，要學生去挖戰壕。李晛瑞說，「當時我們害怕戰爭，卻又感到無比自豪，因為我們相信會打贏戰爭，金正日、金日成是可以掌握一切的上帝」。
(中時電子報)
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