府中15紀錄片 6月放映推理佳作

新北市府中15紀錄片放映院六月份主題「推理要在電影院」，特別選映16部懸疑、推理佳作，從科幻題材到古典敘事的兇案調查，讓觀眾在影片裡，透過線索層層抽絲剝繭。

其中特別推薦《正義難伸》，本片是以劇情片手法拍攝，將觀眾一步步帶回事件現場，劇情主要在描述1976年，藍道亞當斯捲入一樁殺警案因而被判處死刑，卻堅稱自己無辜。導演Errol Morris深入查訪後，以風格化的重演、黑色電影攝影風格及菲利普葛拉斯配樂，堪稱影史上「重演」手法經典之作。

此外，奧斯卡金像獎最佳紀錄片《黑暗紀事》則是描述無端遭美軍逮捕囚禁的阿富汗計程車司機狄拉瓦，入獄五天後宣告死亡。導演Alex Gibney以推理辦案拍攝方式，試圖揭穿美軍在境外集中營大肆嚴刑逼供，虐囚事件頻傳背後的恐怖真相，將紀錄片提升到更高層次。

「推理要在電影院」即日起開放購票，凡觀賞當月售票4場次並有機會參加偵探書屋托特包抽獎，更多影展資訊可查詢府中15官方網站，或電洽（02）2965-7186。

(中時)