SBL》林宜輝新店辦喜宴 球星現身齊歡樂

準備完成婚姻大事的林宜輝看起來相當帥氣。(黃及人攝)

林宜輝的漂亮老婆大人。(黃及人攝)

林宜輝婚禮進場時相當特別，只有兩位新人一起進場。(黃及人攝)

(左至右)呂濟而、林宜輝、王子綱與蘇翊傑合影留念。(黃及人攝)

林宜輝27日在新店彭園餐廳舉辦婚宴，除了達欣全隊幾乎到齊，包含田壘、曾文鼎、楊敬敏、陳世念、呂政儒、葛記豪、楊哲宜、許智超等球星或教練也都現身，展現林宜輝的好人緣，不過最另類的還是他在臉書的事先「嗆聲」！

因為身為新郎官的林宜輝，竟然在婚宴開始前，於臉書上寫，「各位朋友們該起床吃早餐墊個胃，然後往新店出發囉，今天有機會看我酒醉喔！」看來他早就先做好心理準備，就算請在中午時間，恐怕也難逃遭灌酒部隊修理了。

田壘、楊敬敏兩名CBA球星也都現身林宜輝婚宴。(黃及人攝)

達欣領隊王才翔(右)與新任總教練范耿祥。(黃及人攝)

達欣球員齊聚林宜輝的婚宴。(黃及人攝)

翁嘉鴻(左)、蔡峻銘與張智峰等達欣球員合影。(黃及人攝)

林宜輝的婚禮進場也相當特別，儘管找來蘇翊傑、呂濟而與王子綱3人擔任招待，卻在進場時，完全沒看到花童、伴郎與伴娘的蹤影，只有利用古典樂開場，然後兩位新人直接走進場內台上，然後就直接上菜了。

儘管部分被「炸」的球員，剛好因為新竹舉辦中華男籃對抗世大運男籃的菁英對抗賽無法出席，席開40桌的林宜輝婚宴，卻仍幾乎全部坐滿，整個場面也充滿笑聲與溫馨感，桌上也特別準備好小禮物贈送給每位賓客。

(中時電子報)

(左至右)呂政儒、吳奉晟、葛記豪與吳建龍等SBL球員合照。(黃及人攝)