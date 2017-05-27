SBL》林宜輝新店辦喜宴 球星現身齊歡樂
林宜輝27日在新店彭園餐廳舉辦婚宴，除了達欣全隊幾乎到齊，包含田壘、曾文鼎、楊敬敏、陳世念、呂政儒、葛記豪、楊哲宜、許智超等球星或教練也都現身，展現林宜輝的好人緣，不過最另類的還是他在臉書的事先「嗆聲」！
因為身為新郎官的林宜輝，竟然在婚宴開始前，於臉書上寫，「各位朋友們該起床吃早餐墊個胃，然後往新店出發囉，今天有機會看我酒醉喔！」看來他早就先做好心理準備，就算請在中午時間，恐怕也難逃遭灌酒部隊修理了。
林宜輝的婚禮進場也相當特別，儘管找來蘇翊傑、呂濟而與王子綱3人擔任招待，卻在進場時，完全沒看到花童、伴郎與伴娘的蹤影，只有利用古典樂開場，然後兩位新人直接走進場內台上，然後就直接上菜了。
儘管部分被「炸」的球員，剛好因為新竹舉辦中華男籃對抗世大運男籃的菁英對抗賽無法出席，席開40桌的林宜輝婚宴，卻仍幾乎全部坐滿，整個場面也充滿笑聲與溫馨感，桌上也特別準備好小禮物贈送給每位賓客。
(中時電子報)
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