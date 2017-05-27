昔熱心帶志工推廣住警器 今成功救他一命

王伯伯夫婦（左2、3）和五股分隊宣導志工合影，左1為副分隊長許寶貴，而右上角就是及時偵測煙霧或熱氣的住警器。（新北市政府消防局提供）

五股分隊宣導志工為感謝王伯伯帶著大家深入眷村訪視，去年父親節時也寄卡片向王伯伯致謝。（新北市政府消防局提供）

新北市五股區民義路某眷村住戶90歲王伯伯的妻子本月9日煮飯時，未關爐火便跑出門串門子，沒多久屋內傳來住警器的警報聲，陣陣白煙冒出，王伯伯因聽到警報聲大作，立即進入廚房關閉爐火，避免一場可能的火災。

「消防局裝的住警器真有用，救了我全家，真的很感謝妳」王伯伯在5月12日護士節當天跑去找正在診所工作的五股分隊宣導志工副分隊長許寶貴，表達感謝之意，許寶貴直說「這是最好的護士節禮物！」

宣導志工表示，2年前在王伯伯住的眷村訪視時一直遭拒，王伯伯眼見志工辛勞，主動帶著志工在眷村裡逐戶訪視，也建立了彼此深厚情感，2年後的今天，住警器也發揮作用，避免一場可能的災難。

五股分隊宣導志工分隊長鍾瑞英說，預防工作容易被忽視，從事宣導工作10年，訪視多達上千戶，不過只要能救人，一切的辛苦都值得。

新北市政府消防局說，「遇到這群宣導志工時，千萬不要拒訪！」志工深入家戶，免費到府針對住家用火、用電等可能潛在危險因子，提供建言，並指導製作家庭逃生計畫，也呼籲民眾儘速安裝住警器，保障住家安全。

(中時)