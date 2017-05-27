懷孕後首現身 金泰希臉圓依舊美翻

金泰希宣布懷孕後首度現身。(圖／翻攝自韓網)

金泰希比之前略為圓潤一些。(圖／翻攝自韓網)

韓流天王Rain和金泰希在年初完婚，時隔4個月，23日傳來好消息，金泰希已懷孕15週，粉絲都相當期待孩子出生，今(27日)她出席活動，只見她比之前稍微圓潤點，不過氣色依舊很好。

金泰希今出席代言化妝品簽名會，這是她宣布懷孕後，首度公開露面，穿著白色寬鬆上衣和短裙的她，比之前圓潤點，上圍也微微升級，她也不時會用手護肚，但氣色依舊很好，顏值仍然很高，就算豐腴還是掩蓋不了她的美。

(中時電子報)