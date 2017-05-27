G7領袖施壓社媒 防堵恐怖網站
最近恐怖攻擊事件呈現全球遍地開花的景象，非常驚人，不只是英國短短幾個月內，先後在倫敦和曼徹斯特發生恐攻，還有埃及、印尼等地也都在相近的時間點，陸續傳出恐怖攻擊，顯示全球領導人防堵恐攻的力道，必須再加強，G7峰會將責任指向社群媒體龍頭網站，認為他們必須在恐怖份子散布仇恨時，第一時間將它移除，斬草除根，呼籲社媒在反恐第一線必須嚴謹把關。
根據美聯社報導，G7領導人周五(26日)就反恐議題上，施壓科技公司和社群媒體網站，針對停止散布「仇恨意識型態」的努力上，他們必須採取進一步措施，G7領袖呼籲他們肩負起企業的社會責任，社群媒體龍頭網站必須能夠快速檢查出恐怖宣傳貼文，然後加以移除，才能有效根除恐怖意識型態的傳播。
國內剛遭逢恐怖份子嚴重攻擊的英國首相梅伊(Theresa May)說，恐怖組織IS的勢力正在「演變」過程中，而不是在衰退、消失。她說，雖然恐怖份子在伊拉克和敘利亞失去了大片領土，節節敗退，外籍戰士也陸續回到各自的國家，但是恐怖團體的「仇恨意識型態」卻在網路不斷散布。恐怖主義的戰爭，正從戰場上轉移到網路上。
梅伊認為，恐怖網站的宣傳貼文，扭曲年輕人的心智，科技公司有必要為此付出更多努力，並肩負起社會責任，有所作為。
G7成員國包括美國、英國、法國、加拿大、德國、義大利和日本。7國集團峰會周五(26日)在義大利西西里島開幕，為期2天的會議，7國領導人在首日先討論最重要的議題：打擊恐怖主義，並在反恐問題達成共識，簽署反恐聯合聲明，但在「巴黎氣候協定」上，川普始終不願讓步，讓氣候問題無法進一度取得進展。
(中時電子報)
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