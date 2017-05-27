端午連假首日 事故造成國道堵塞
今天是端午節連續假期首日，國道高速公路因幾起事故，造成部分路段出現短暫性壅塞。
上午7時24分，國3北向18.5公里外線2輛小客車追撞，事故於7時47分排除，造成後方車隊回堵4公里。7時52分，國1南向92.5 公里發生中線車道發生2 輛小客車追撞事故，於8時2分排除，造成後方車隊回堵12公里，影響整體車流甚鉅。
8時2分，國3南向58.6公里發生內線車道發生2 輛小客車追撞，事故於8時36分排除，造成後方車隊回堵3公里。8時57分，國3南下中寮隧道378.9公里4件事故，共15小客車+小貨車追撞事故，於9時52分排除，造成後方車隊回堵10公里。
此外，上午國1內湖至頭份、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林，各交流道之南下入口實施高乘載管制措施，在高乘載管制措施前，湧入一波車潮，以致部分路段出現車多情形。較為壅塞路段包括國1南下湖口服務區-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3 南下快官-霧峰等路段，於中午前已陸續紓解。
國道高速公路局預估，下午13時至18時國1南下彰化系統-埔鹽系統路段可能發生壅塞情形，請用路人改走國3或省縣道替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。
(中時)
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