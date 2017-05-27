同婚法案 中華醫事科大校長FB表反對立場惹議
大法官日前針對同性婚姻做出釋憲，宣告《民法》不允許同性結婚規定違憲，支持、反對聲浪持續發酵，連日來，兩派言論各自表述，中華醫事科技大學校長曾信超昨天在個人臉書PO文表明反對，遭質疑不妥、不恰當，但他強調，這是個人言論自由，純屬他個人看法，不代表學校立場。
曾信超昨天於臉書寫下：「同婚合法後？？兒子的老婆 媳婦，女兒的老婆 ？女兒的老公 女婿，兒子的老公 ？？姐姐的老公 姐夫，姐姐的老婆 ？？哥哥的老婆 嫂子，哥哥的老公 ？？弟弟的老婆 弟媳，弟弟的老公 ？？妹妹的老公 妹夫，妹妹的老婆 ？？懇求答案？這是從根本毀壞了長久以來的倫常！毀壞了『創造宇宙繼起生命』的意義！」
曾信超臉書PO文，引來不少人留言表達支持，但也有人直言「對你的發言，非常遺憾」。他也回覆留言，「我可以接受他們同居合法，不能接受他們結婚合法」，他也連結一則新聞指出，法國20萬人上街頭要求廢除同性婚姻法，因為社會付出的代價太大了，台灣還以為自己很進步，也針對統一發票開出74748874號碼，諧音是「氣死氣死爸爸氣死」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。