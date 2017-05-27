大師接班人 藝生結業駐園傳藝
文化部文化資產局、國立傳統藝術中心、全聯善美的文化藝術基金會等單位合辦「接班人傳統工藝示範與推廣計畫」，由傳統木雕等工藝的大師收弟子，經過數年習藝今天（27日）6名藝生結業，學得一身本領的藝生將進駐國立傳統藝術中心，讓遊客一窺傳統技藝的風華。
接班人計畫是由傳統木雕大師施鎮洋、錫工藝陳萬能、粧佛施至輝等3人，分別指導羅又睿、施懿紋、吳適為、陳宗蔚、楊蕙如、李瑋等藝生。文資局長施國隆表示，傳統藝術在社會已快消失，文資局為保存傳統技藝培養多名藝生，「我是來掛保證，藝生們技藝沒問題，一定很精彩！」
傳藝中心主任吳榮順表示，希望透過藝生的技藝，讓國內外遊客看見台灣傳統工藝的風華。傳統木雕大師施鎮洋說，學藝首重「敬業」，而工藝是磨練出來的，講究的就是「巧」，才能讓成品有好的出路。
藝生羅又睿是對傳統的事物有興趣而接觸傳統木雕，雖然結業但自認為還沒出師，他說，傳統藝術是一輩子的學習，從老師的身上學到了除了技藝外，還有對人生的領悟。
(中時)
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