大師接班人 藝生結業駐園傳藝

文資局等單位舉辦接班人計畫，6名習藝多年的藝生今天結業，藝生依照古禮向恩師表達感謝之意。（李忠一攝）

藝生羅又睿（右）認為，從老師施鎮洋（左）身上學到的不只是技藝，還有人生的道理。（李忠一攝）

文化部文化資產局、國立傳統藝術中心、全聯善美的文化藝術基金會等單位合辦「接班人傳統工藝示範與推廣計畫」，由傳統木雕等工藝的大師收弟子，經過數年習藝今天（27日）6名藝生結業，學得一身本領的藝生將進駐國立傳統藝術中心，讓遊客一窺傳統技藝的風華。

接班人計畫是由傳統木雕大師施鎮洋、錫工藝陳萬能、粧佛施至輝等3人，分別指導羅又睿、施懿紋、吳適為、陳宗蔚、楊蕙如、李瑋等藝生。文資局長施國隆表示，傳統藝術在社會已快消失，文資局為保存傳統技藝培養多名藝生，「我是來掛保證，藝生們技藝沒問題，一定很精彩！」

傳藝中心主任吳榮順表示，希望透過藝生的技藝，讓國內外遊客看見台灣傳統工藝的風華。傳統木雕大師施鎮洋說，學藝首重「敬業」，而工藝是磨練出來的，講究的就是「巧」，才能讓成品有好的出路。

藝生羅又睿是對傳統的事物有興趣而接觸傳統木雕，雖然結業但自認為還沒出師，他說，傳統藝術是一輩子的學習，從老師的身上學到了除了技藝外，還有對人生的領悟。

(中時)