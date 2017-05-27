嬤帶身障兒女擠破屋 衡山行善團伸援修繕

廖阿嬤（左二）與身障兒女擠在破舊土角厝裡，立委洪慈庸（左一）幫忙清理家園並送上粽子。（陳淑娥攝）

廖阿嬤與2名身障兒女擠在破舊土角厝裡，衡山行善團前往清理房屋。（陳淑娥攝）

廖阿嬤與2名身障兒女擠在破舊土角厝裡，衡山行善團前往修繕房屋。（陳淑娥攝）

潭子7旬廖阿嬤帶著2位身障兒女，擠在10多坪破舊土角厝裡，屋內雜物堆積如山，蟑螂、蜘蛛及老鼠橫行，橫山行善團27日前往清理及修繕房屋，立委洪慈庸也動手協助並送上粽子，讓廖媽媽在端午佳節能有一個舒適的家。

廖阿嬤育有2男4女，3個孩子分別精神及智能障礙，2個身障孩子與她擠在10多坪破舊房子裡，一家3口平時靠著身障津貼及撿拾資源回收渡日，因年邁及脊椎受傷，房屋堆滿雜物無力整理，大門及牆面嚴重破損，且沒有安裝熱水器，全家一年四季只能洗冷水澡。

行善團今日出動40多名志工，進屋幫阿嬤打掃環境及修繕，由於已經4、5年沒有大掃除，一搬開雜物老鼠、蟑螂及蜘蛛四處逃竄，臭味撲鼻而來，大家接力將雜物搬至戶外，進行整理、清洗鍋具、牆壁油漆、大門修理及裝熱水器，耗時5個小時終於大功告成，阿嬤看到那麼多人幫忙，頻說「真高興、很感謝」！

中區總團長李秀珠指出，在端午節前夕進行修繕、清理，讓阿嬤有一個舒適的家，未來將不定期進行關懷；洪慈庸表示，社會上各個角落有許多待援的人，除了接受社會救濟之外，更需要社工深入了解，尤其是自理能力部分，政府應該透過資源對弱勢者有更多的協助。

(中時)