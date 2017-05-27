因限韓令切了劉亦菲？爆宋承憲「不能再給你幸福」提分手

宋承憲和劉亦菲近日被爆因限韓令分手。（圖／取自微博）

「神仙姐姐」劉亦菲和韓國男星宋承憲因合作《第三種愛情》擦出愛火，但自兩人大方認愛後卻頻頻「被分手」，使得雙方常跳出來否認情變消息。近日，陸媒又瘋傳因為大陸限韓令的關係，讓劉亦菲處境尷尬，而男方日前則以「不能再給你幸福」提出分手，引發不少討論。

陸媒指出，因為大陸限韓令持續延燒，讓劉亦菲和宋承憲的關係變得有點尷尬，雖然小倆口一直都相當低調，劉亦菲也為了顧及粉絲的心情，很少提及戀情，但仍有部分網友反彈這段中韓戀，更傳出男方因迫於壓力而以「不能再給你幸福」單方面向劉亦菲提分手。

不過，宋承憲經紀公司得知報導後，已否認分手傳聞，「尤其說因限韓令分手更是毫無根據的」，澄清兩人目前仍美好地交往中。

(中時電子報)