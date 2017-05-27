休園倒數 竹市動物園人潮爆滿
新竹市立動物園邁入81歲，即將在29日正式休園整頓，不少市民趁著端午連假，在休園前到動物園與動物們話別，市府27、28日兩天也安排動物嘉年華派對，讓遊園民眾留下深刻回憶。
副市長沈慧虹也專程到動物園與民眾們同樂，並到園區巡禮，工作人員也細心為民眾解說動物園生態環境及即將改造的異化，有小朋友好奇問「動物園要關門了嗎？」工作人員笑答「暫時而已，明年你來會更漂亮喔！」
沈慧虹表示，市立動物園伴新竹三代人一同成長，市長林智堅上任後爭取觀光局「跨域亮點計畫」3億經費，經無數次密集討論、專家規劃，共投入5億元進行「新竹公園再生計畫」，動物園更是其中重點。
市府將打造動物園成為更適合動物生活的「類棲地」，並規劃為適合親子的生命教育場所，預計1年後，將以「未來動物園」的嶄新樣貌與民眾見面。
市府在休園前一連2天舉辦包含5大主題的嘉年華派對，如「奶油獅」兒童劇團表演、親子聯繪、美食餐車、大地裝置藝術及闖關拿好禮遊戲，28日下午3點重頭戲「動物造型遊園踩街」，林智堅將擔任「動物們的領隊」，帶領民眾遊園，和動物相約「明年見！」
市府表示，只要穿著任何「動物圖樣或符號」皆能免費入園，活動還有動物偶吉祥物伴遊園、集滿3枚動物章就贈送深具珍藏價值的驚喜好禮；三代同堂拍照打卡大獎，動物造型遊園踩街等一連串精采的活動。
(中時)
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