北台灣端午淅瀝瀝 鄭明典分析原因

鄭明典在臉書分享一張可見光雲圖，可以看到北部的雨落在不穩定帶的南方。（圖片來源：鄭明典臉書）

不穩定帶接近北台灣。（圖片來源：鄭明典臉書）

端午節連假第一天，北部地區午後下起大雨，氣溫也明顯下降。鄭明典分析說，北部的雨在不穩定帶的南方，而且和地形密切相關，是地形舉升加強的降雨區。

今日是端午連假的第一天，北部地區濕濕冷冷。中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書分享一張「可見光雲圖」，分析說在圖中較白的亮點粗略組成一條線，那是相對不穩定的區域。現在北部地區的雨明顯在這條不穩定帶的南方，且與地形密切相關，所以是地形舉升加強的降雨區。

鄭明典也說，在東部海面還有一大片較白的區塊，那是地形影響繞山氣流的輻合區，這一部分可能會持續較長時間。

(中時電子報)