MLB》抬高手臂奏功 薛爾瑟狂飆13K
賽揚獎強投薛爾瑟（Max Scherzer）本周牛棚喬姿勢，抬高右手的微調果然奏功，27日對教士飆出本季個人最高的13K，一掃上役對勇士5局失3分陰霾，加上隊友3轟相挺，讓國民以5比1擊敗教士，「薛神」第5勝落袋。
「這是我看過他的最佳表現！」教士一壘手麥爾斯（Wil Myers）說：「他的4種球路都能隨心所欲，投進好球帶的角落。他的快速球電力十足，配合變速球更是威力加乘。今天對我們來說，就是那種你得向投手脫帽致敬的日子。」
薛爾瑟的13K不僅是個人本季新高，也是生涯第53場投出兩位數三振，與道奇賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）在現役球員中並列領先。
有趣的是，國民教頭貝克（Dusty Baker）因為出席兒子的畢業典禮而請假，代理教頭史皮耶（Chris Speier）賽前笑說，有薛神壓陣他應該會很輕鬆，根本不必走上投手丘。沒想到只在4局上挨陽春炮的薛爾瑟，9局上突然讓兩人上壘，還是讓史皮耶出馬喊了暫停。
「我那時如果換投，球迷大概會像瘋了般噓我吧，」史皮耶說，當下薛爾瑟還想續投，也就給他機會挑戰完投。可惜兩出局後薛爾瑟又投出觸身球，用球數已達108顆，還是下台一鞠躬。
「我可以投110球，但現在才5月，沒有必要非得投到110球，」薛爾瑟說：「教練團換投是正確決定，球季還很長，把比賽拿下來比較重要。」
除了薛神好投，國民「怪力男」哈波（Bryce Harper）也在7局下敲出407呎的兩分紅不讓，把球直接打上國民球場右外野第3層看台。這是哈波本季第15轟，在國聯獨居第1，也和美聯的卓奧特（Mike Trout）、賈吉（Aaron Judge）並駕齊驅。
(中時電子報)
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