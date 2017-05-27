大甲媽攝影、繪畫賽 今天進行頒獎

大甲媽祖國際觀光文化節攝影比賽等，由董事長顏清標（左）進行頒獎。（陳淑娥攝）

大甲媽祖國際觀光文化節攝影比賽等，由董事長顏清標（左）進行頒獎。（陳淑娥攝）

2017年大甲媽祖國際觀光文化節活動搶搶滾，「攝影」、「繪畫」及「媽祖有愛獎助學金」27日舉行頒獎典禮，由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等出席頒獎，攝影比賽以「媽祖跟隨者」為主題，呈現出遶境進香途中撼動人心畫面，展現「跟隨者」對媽祖文化獨特的傳統熱情。

今年「攝影比賽」、「繪畫比賽」從2月25日開鑼典禮當日起，至4月中旬截止收件，從來自全國數千件攝影作品中，分別選出前3名及優選20名，各可獲得媽祖紀念酒及3萬、2萬、1萬及3000元獎金，佳作30名可獲得獎狀及媽祖相關文創紀念品。

大甲鎮瀾宮表示，今年攝影比賽以「媽祖跟隨者」為主題，分為國中及高中組，藉由小朋友的巧手和創意，以藝術創作增進民眾對媽祖文化之認識，呈現出遶境活動熱鬧有創意、豐富並感人的畫面。

另外，為鼓勵推動社會關懷之精神，攝影比賽增設「珍愛媽祖獎」，從參選作品中特選10名紀錄遶境途中，感人溫馨之老人福利、愛心助人、關懷社區與扶持弱勢、創建社會福利的精神，可獲得媽祖紀念酒及3000元獎金。

為發揚媽祖慈恩慈愛之精神，培育優秀人才，特設立「媽祖有愛」獎助學金，鼓勵大甲、大安、外埔、后里四區在學學子。每年於3月開始申請，分為國中、高中、高職、專科及大學組，今年受惠的學生人數達700餘人，總發放獎金約300多萬元。

(中時)