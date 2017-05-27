周玉蔻恢復單身！驚爆7年前早協議離婚
名嘴周玉蔻今早在臉書寫下「現在我單身」，據悉她昨天已辦妥離婚手續，今早飛往英國度假兼工作，不過現在傳出周玉蔻早在7年前就簽下離婚協議書，但原因不明。
周玉蔻今早在臉書表示「現在我單身，相互尊重、理解。」且她今一早就飛往英國，她與美籍華裔商人李賢礽結婚16年，看似恩愛，沒想到今卻無預警宣布離婚，據《蘋果日報》報導指出，周玉蔻身旁的友人透露，她和李賢礽早在2010年就簽了離婚協議書，但確切原因不明，且兩人也拖到昨天才辦離婚。
周玉蔻離婚，據悉連她主持的《寇寇早餐》製作人陳秋茹都很訝異，報導透露直到本周都還是由李賢礽接送她上下班，因此對於這樣的結果也都頗為震驚。
(中時電子報)
關鍵字：周玉蔻
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