JLPGA》蔡佩穎度假村信託續領先 明爭日巡首冠
首輪飆出65桿(-7)取得單獨領先的旅日高球女將蔡佩穎，今在度假村信託高球賽次輪，再打出3鳥3柏忌72桿(-2)，以總桿137桿(-7)連續兩天保持領先，明決賽輪爭奪日巡首冠。
蔡佩穎繼首輪首度單獨領先後，今再締造日巡生涯第1次領先36洞，如果明決賽輪順利奪冠，將以連續領先三天姿態奪下日巡首冠，對她來說，明是高球生涯最重要的一天。
她今以領先1桿出發，雖這輪抓鳥攻勢雖沒有前一天犀利，但表現四平八穩，前16洞在第1、9、14洞抓到3隻小鳥，只在第5洞打1個柏忌，一度領先2桿，可惜第17、18洞連續打2個柏忌，從單獨領先變成與韓國女將全美貞並列榜首。
擁有25座日巡冠軍的韓國女將全美貞，今狂飆65桿，躍居與蔡佩穎在排頭平起平坐，2人明同在領先組爭冠。
台灣另1位參賽女將劉依貞，次輪揮出70桿，連續5場晉級決賽，暫以143桿並列第27。
(中時電子報)
關鍵字：韓國
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