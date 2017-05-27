桃園市觀音深夜車禍 1死2傷

桃園市觀音區白玉三路、桃科十路口27日凌晨發生1死2重傷的車禍。(賴佑維翻攝)

桃園市觀音區白玉三路、桃科十路口27日凌晨發生1死2重傷的車禍，1輛大貨車在中線左轉時，內側執行的白色賓士煞車不及撞上大貨車，還波及後方1輛BMW轎車，導致賓士上38歲顏姓女子送醫後不治，賓士招姓駕駛右大腿骨折、BMW陳姓駕駛頭部撕裂傷，大貨車鄭姓駕駛則未受傷。

大貨車駕駛供稱，事發時沒有看見白色賓士，才會轉彎。招姓駕駛則說是因為煞車不及才會釀禍。後方的BMW駕駛則說，看見前方車禍後，趕緊扭動方向盤，車輛撞上人行道。

警方表示，車禍當時路口交通號誌為閃黃燈，大貨車及2輛自小客駕駛都沒酒精反應，車禍原因仍待警方釐清。

(中時)