「無限供貨！」 和平警方破獲毒品分裝場
25歲黃姓男子涉嫌經營毒品分裝場及販毒，26日在北屯區太原路疑進行兜售時，遭和平警方圍捕逮獲黃嫌等2人，在車內及租屋處起出K他命598.16公克及大麻132.62公克等證物，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦。
警方表示，年初查緝販毒集團時，得知綽號「公益哥」黃男涉經營毒品分裝場並持有大批毒品，在中部販毒且對外宣稱是本市海線及屯區一帶，K他命毒品質量最純、供貨量最大的大盤商，只要購毒者有錢，可無限量供貨。
警方多月跟監埋伏，26日專案人員獲知「公益哥」攜帶大量毒品疑正對外兜售，專案人員立即驅車前往北屯區太原路一帶圍捕，當場逮捕黃等共2人，在車內及租屋處起初K他命598.16公克、大麻132.62公克、研磨機及高速粉碎機等證物。
警方指出，黃嫌多年前染上K他命毒癮，因無經濟來源進而從事販毒，藉以毒養毒，黃嫌於購進毒品後，利用通訊軟體兜售，還將K他命混合成劣質咖啡，冒用知名品牌包裝在夜店大賺黑心錢，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦。
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(中時)
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