紀念保生大帝得道981年　學甲慈濟宮辦健走活動

學甲慈濟宮辦健走活動紀念保生大帝得道，眾人在白礁亭前空地擺出0981字樣。（學甲慈濟宮提供）

健走活動吸引超過2000人參與，把廟埕擠得水洩不通。（莊曜聰攝）

為紀念保生大帝得道981周年，供奉開基保生二大帝的學甲慈濟宮上午舉辦健走活動，吸引2000多人參加，眾人一早從廟埕出發，進行全程8公里的行程，並在將軍溪畔的白礁亭集合，先參拜神像後，再排成「0981」四個大字，全程以空拍機記錄，相當特別。

農曆5月2日是保生大帝得道昇天的紀念日，慈濟宮董事長王文宗表示，開基保生二大帝神像從356年前從福建白礁迎請來台後，建廟供奉並每年舉辦上白礁謁祖祭典，從未間斷，可說是保持中華文化最完整的宮廟，今天活動也有慎終追遠及飲水思源的意義。

健走活動在清晨，參與民眾將廟埕前擠得水洩不通，5點30分一到，在慈濟宮董事長王文宗、立委陳亭妃、議員謝財旺、李退之、賴惠員等人鳴槍後起程，先到白礁亭前空地排出「0981」四個大字後，再返回廟宇以古禮儀式圓滿活動，全程並空拍記錄。

(中時)