泰國Angelababy入選 第20屆變性皇后大賽開跑
擁有獨特變性人文化的泰國，每年都會舉辦專屬於變性人的選美大賽，又稱為「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe），從1998年開始，今年將邁入第20個年頭。每年總能讓全球驚嘆不已的大賽，現已開始舉行新一屆的海選活動，透過官方臉書釋出的相片，參賽佳麗各各美豔動人、且身材姣好，若不是比賽特性，在平時街道上，安能辨別雌雄？
從1998年開始，為了提升泰國境內變性人族群的社會接受度和地位，專門舉辦選美大賽，只要是泰國國民、年紀介於18至25歲之間的變性人皆可報名參加。每年參賽佳麗超過百人，背景職業分佈非常廣泛，入選者不乏大學學生、醫師、藥師、工程師等專門從業人員，當然亦有不少演藝人員與模特，一旦獲勝，不僅能獲得豐厚的獎金與禮品，更能代表泰國出賽國際皇后大賽（Miss International Queen），成為知名的公眾人物。
每年的蒂芬妮小姐大賽都選擇在芭達雅（Pattaya）舉行，由網路和泰國國家電視台實況轉播，觀賞人次幾乎年年突破1,500萬大關。而選美大賽也獲得泰國皇家愛滋病基金會（The Royal Sponsored AIDS Foundation）支持，相關收入用於提升變性人地位和健康。去年（2016）的后冠是由來自曼谷的學生吉拉塔雅（Jiratchaya Sirimongkolnawin）奪得，這位變性皇后的性感，再次讓全球男性激動、女性感嘆不已；而泰國當地媒體表示，被稱為「泰版Angelababy」的新人演員Yoshi Rinrada，亦報名參加選美大賽，以她的高人氣、勢必能為這一屆大賽衝高不少人氣。
(中時電子報)
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