泰國Angelababy入選 第20屆變性皇后大賽開跑

2017年泰國蒂芬妮小姐選美徵選會場。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

擁有獨特變性人文化的泰國，每年都會舉辦專屬於變性人的選美大賽，又稱為「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe），從1998年開始，今年將邁入第20個年頭。每年總能讓全球驚嘆不已的大賽，現已開始舉行新一屆的海選活動，透過官方臉書釋出的相片，參賽佳麗各各美豔動人、且身材姣好，若不是比賽特性，在平時街道上，安能辨別雌雄？

從1998年開始，為了提升泰國境內變性人族群的社會接受度和地位，專門舉辦選美大賽，只要是泰國國民、年紀介於18至25歲之間的變性人皆可報名參加。每年參賽佳麗超過百人，背景職業分佈非常廣泛，入選者不乏大學學生、醫師、藥師、工程師等專門從業人員，當然亦有不少演藝人員與模特，一旦獲勝，不僅能獲得豐厚的獎金與禮品，更能代表泰國出賽國際皇后大賽（Miss International Queen），成為知名的公眾人物。

被稱為「泰版Angelababy」的新人演員Yoshi Rinrada(圖中央），也加入本次選美行列。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

本次選美大賽中，倍受關注的新人演員Yoshi Rinrada。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

去年蒂芬妮小姐選美前三名，由來自曼谷的學生吉拉塔雅（圖中央）獲勝。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

今年泰國變性皇后選美大賽參賽者之五。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

今年泰國變性皇后選美大賽，初選會場上的參賽佳麗。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

每年的蒂芬妮小姐大賽都選擇在芭達雅（Pattaya）舉行，由網路和泰國國家電視台實況轉播，觀賞人次幾乎年年突破1,500萬大關。而選美大賽也獲得泰國皇家愛滋病基金會（The Royal Sponsored AIDS Foundation）支持，相關收入用於提升變性人地位和健康。去年（2016）的后冠是由來自曼谷的學生吉拉塔雅（Jiratchaya Sirimongkolnawin）奪得，這位變性皇后的性感，再次讓全球男性激動、女性感嘆不已；而泰國當地媒體表示，被稱為「泰版Angelababy」的新人演員Yoshi Rinrada，亦報名參加選美大賽，以她的高人氣、勢必能為這一屆大賽衝高不少人氣。

(中時電子報)