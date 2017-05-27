下水道蠟化風乾男屍 排除他殺
（15：32更新）車水馬龍的台一線台南仁德段，昨天傍晚驚見下水道卡著一具蠟化風乾男屍，檢警今天相驗解剖，推出無名男屍年紀約65歲以上，身體並無外傷，推測死亡為1個月，由於無明顯外傷及他殺跡象，警方初步已排除他殺，但確切死因仍待釐清。
仁德區車流量極大的台一線省道，昨天下午傳出有工人清淤，卻在水溝蓋底下發現卡著一具屍體，警方獲報勘驗，男子陳屍在深約170公分、寬約100公分的下水道，內部雖有少量水，但屍體呈蠟化，由於屍體位於一間車行的排水溝下水道，加上又是紅綠燈路口，地點醒目，引來路人議論紛紛。
下水道藏屍，引發關注，警方今天進行約1小時的相驗解剖，推知死者為65歲以上的男性，身高約160公分，身上並無明顯外傷，推斷死亡應該1個月左右。
由於下水道周邊沒有死者車輛，因下水道陳列許多寬頻、第四台等管線，警方一度懷疑可能是工人或想偷剪線，但周邊也無相關工具，無名男子陳屍於此的原因仍待進一步釐清。
(中時)
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