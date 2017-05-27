NBA》俠客力捧詹皇 稱他是3大傳奇合體
「俠客」歐尼爾不把「小皇帝」詹姆斯去跟任何傳奇球星相比，反而更把詹皇捧上天了！曾在2009-10年球季跟詹姆斯當過騎士隊友的歐尼爾，27日竟把詹姆斯形容成歐尼爾他自己、喬丹與魔術強生的綜合體，這也太捧詹皇了吧。
「說詹姆斯像我，因為他比任何人都高又壯，」歐尼爾表示，「說他像喬丹，因為只要他想，他隨時都可取分；說他像魔術強生，因為他能很好帶動全隊。他整個生涯都在這麼做，當他在高中時，我就知道他是非比尋常的傢伙。」
歐尼爾強調，在他生涯當中只看過兩個跟詹姆斯一樣的人，那就是詹姆斯與布萊恩，兩人從高中階段就擁有非凡的決心，接著實現了他們所有夢想，並且只想被承認為史上最佳球星之一，兩人的職業生涯更是充滿傳奇色彩。
「詹姆斯的球賽一直都很好看，」歐尼爾說，「他超越了喬丹，成為季後賽得分王，我認為這是一項很難達到的成就，一旦你拿到一兩次總冠軍，你就會追求更多冠軍到退役那天，詹姆斯奪冠3次？我希望今年他能拿到第4冠。」
詹姆斯與騎士即將在今年總冠軍賽遭遇勇士，連3年上演同樣戲碼，儘管賭盤看好勇士封王，歐尼爾卻認為，騎士仍有機會衛冕，「這將是很棒的系列戰，勇士很強大，他們本季還找來杜蘭特，但他們並非不能擊敗的！」
(中時電子報)
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