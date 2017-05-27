MLB》無敵米勒失手 皇家逆轉勝

印地安人牛棚左投安卓米勒，今天難得失手。(美聯社資料照)

皇家菜鳥邦尼法西歐，8局上敲出致勝二壘打。(美聯社)

皇家今對決印地安人，原以0比4落後，靠4、5兩局追平比數，兩隊僵局到了8局上，皇家攻占一三壘，印隊派出牛棚王牌安卓米勒(Andrew Miller)，被菜鳥邦尼法西歐(Jorge Bonifacio)擊出2分打點二壘打，終場皇家以6比4獲勝。

安卓米勒中繼1局，被敲1安，失1分，無關勝負。上季季後賽大發神威的米勒，今年依舊強悍，25局狂飆33次三振，拿下3勝0負11中繼點，自責分率只有0.72，被打擊率也僅有1成48。

(中時電子報)