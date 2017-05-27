花蓮吉安傳火警 屋主三人幸運逃出

花蓮市吉安鄉荳蘭二街一處透天民宅今天中午傳出火警，所幸並無造成人員傷亡。（張祈翻攝）

屋主驚神未定，不明白家中為何起火，在一樓來回踱步，在警消的勸導下才離開屋內。（張祈翻攝）

端午連假第一天，花蓮市吉安鄉荳蘭二街一處透天民宅今天中午14時許傳出火災，濃煙夾雜火舌二樓窗戶竄出，屋主三人自行逃出屋內，警消獲報後派出10車共23名人力到場撲滅，約十分鐘左右控制火勢，詳細導火原因還待警消調查。

屋主驚神未定，直說不知道為何起火，當時跟女兒、父親在一樓看電視，只聽到聲響，再來就是大批火勢，一度想要上樓搶救物品，火勢太大燒到頭髮就作罷，在一樓來回踱步，在警消的勸導下才離開屋內，警消目前也正在調查事發原因。

(中時)