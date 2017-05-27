海洛因走私案 4船員聲押禁見獲准

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永富升號漁船走私海洛因，涉案船員26日晚間移送高雄地檢署。（曹明正攝）

永富升號漁船涉嫌走私海洛因，高雄地檢署25日指揮海巡人員登檢。（曹明正翻攝）

高雄地檢署偵辦史上最大海洛因走私案，永富升號漁船4名船員26日晚間複訊後被依毒品罪聲押，法官27日開庭後下午1時許裁定收押禁見，蔡姓船長檢方則還在訊問中。據了解，4名船員對於運毒均推稱不知情，否認參與分工。

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(中時)