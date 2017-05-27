明台高中68周年校慶場面熱鬧

明台高中美容科學生展現高中三年學得的整體造型專業能力。(林欣儀攝)

歡慶建校68周年，台中市霧峰區明台高中今天舉辦校慶活動，包括園遊會、啦啦隊及田徑、大隊接力等競賽接力上場，展現學生活力，室內更有美容科、餐飲科等學生秀出學習成果，此外，全校師生總動員進行校園古蹟巡禮，呈現明台高中古蹟學校的特色。

穿上自己設計的小禮服、配戴手工製作的髪飾，明台高中美容科學生展現整體造型能力，博得喝采，緊接著，餐飲科、室內設計科及應用外語科學生也接續上台，以肢體演出呈現他們學習的專業能力。

校方表示，學生近幾年在國內、外各種競賽奪獎連連，如104學年 度技藝競賽烘焙、室內設計組均奪下金手獎，餐飲科學生並於前年香 港國際美食大獎果雕盤飾獲3銅、亞洲青年廚師刀工大賽獲1金6銀8銅等，表現優異，也展現多年來教學成效。

今天的校慶活動吸引各界人士參觀，明台高中啦啦隊也與東山國中啦啦隊同台演出，秀出年輕人的活力，熱鬧滾滾。

(中時)