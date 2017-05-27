周玉蔻離婚前一天 傳訊製作人內容曝光
周玉蔻端午節連假首日頭震撼彈，在臉書驚爆16年婚姻破局「現在，我單身。相互尊重、理解。」並感謝好友志恩、蔡詩萍幫她代班廣播節目《蔻蔻早餐》，隨即赴英國度假。《蔻蔻早餐》製作人陳秋如也透露在周玉蔻宣布離婚的前一天，曾傳訊息給她。
據自由時報報導，陳秋如表示李賢礽直到上禮拜還是會接周玉蔻上下班，兩人相處看不出異處。雖然是今日才知道周玉蔻離婚一事，不過陳秋如透露周玉蔻昨日曾傳訊給她，提醒她明天早上會公布一個消息，記得看。
另外，與周玉蔻交情不錯的名嘴蔡玉真，也在臉書寫下：「嚇一跳！因為被電視台記者問才知道！不驚訝！因為理解這對蔻姐改變不會太大，反而更自由自在！」早前更向媒體點出周玉蔻喜好自由的個性。
(中時電子報)
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