清境高空觀景步道啟用 前總統馬英九剪綵

全台最高、最長的清境高空景觀步道，在前總統馬英九、南投縣長林明溱及立委馬文君等剪綵後正式啟用。（楊樹煌攝）

馬前總統在林縣長和馬立委等人陪同下，輕鬆漫步走完1.2公里清境高空觀景步道。（楊樹煌攝）

馬前總統在漫步清境高空景觀步道時，沿途都面露微笑的和遊客握手、合照，讓遊客都開心不已。（楊樹煌攝）

馬前總統對遊清境，有感而發的說，是「舉世罕見美景」，太棒了！帥呆了！美呆了！爽呆了！（楊樹煌攝）

在清境高空景觀步道隨時可見青山白雲、雲霧裊繞美景。（楊樹煌攝）

全台最高、最長的清境高空景觀步道，今27日在前總統馬英九、南投縣長林明溱及立委馬文君等剪綵後正式啟用，馬前總統輕鬆漫步走完高空步道，看到清境沿途青山白雲、雲霧裊繞美景，有感而發直誇清境高空觀景步道是「舉世罕見美景」，大呼真的太棒了！帥呆了！美呆了！爽呆了！

全長1.2公里的國內首條高海拔無障礙高空觀景步道，首度運用科技管理總量管制，每天上下午各開放兩千遊客，以網路APP預約購票，今天馬前總統由縣長林明溱陪同，體驗透過手機QRCODE認證，完成驗票手續進場。

清境高空景觀步道，開放首日，人潮湧至，但印證了網路預約策略奏效，現場秩序井然有序，讓遊客都能享受一趟高品質的高山步道之旅。

「清境如仙境，遊人似仙人，徜徉雲深處，世間何處尋」，前總統馬英九在開幕剪綵儀式後，看到清境美景，詩興大發，除當場吟詩並大讚清境有如人間仙境，定會引爆觀光人潮。

馬前總統今由縣長林明溱陪同，漫步高空景觀步道時，沿途有遊客發現馬英九，都驚呼連連，高呼「馬總統好」，而且每人都搶著跟馬前總統握手、合影拍照，馬前總統都面露微笑的和遊客握手、合照，讓遊客都開心不已。

南投縣長林明溱表示，為讓遊客到青青草原更安全，縣府向中央爭取興建的高空步道，首期1.2公里，第2期0.8公里已發包，希望在年底前完工；另為解決清境地區長期塞車問題，縣府也規劃興建3座立體停車場，徹底解決交通堵塞問題，將爭取中央前瞻計畫補助。

林縣長並自豪的表示，清境高空景觀步道採總量管制網路購票，成效顯著，連日來預約購票的已超過4萬張，高空步道尚未營運，就讓縣府有百餘萬元收入，創下縣內公共建設投資的良好營運紀錄。

清境高空觀景步道為連結清境國民賓館至青青草原南票口，沿途有6個觀景台，能遠眺中央山脈、奇萊山。購票採網路預約制控管，民眾用「南投好好玩」APP或網頁就能訂票，每日總量管制，上下午場次各2,000人，其中1,700個名額為網路預約，另外300個則開放現場購票。網路或APP購票後，掃描QRCODE就能進場。

今天的開幕典禮，特邀清境國小演出雲南傣族的擺夷舞做為開場表演，立委馬文君、縣議員林芳妤、廖文賢、仁愛鄉長江子信、清境農場場長簡世峰、清境觀光協會理事長魏振宇、南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕等都應邀列席。

(中時)