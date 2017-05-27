林智勝二軍復健賽 4打數敲2安包辦4打點

林智勝月初受傷後，今首度在二軍進行復健賽，4打數擊出2支安打。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟內野手林智勝，在月初因跑壘時拉傷左大腿，今在二軍首度展開復健賽，面對桃猿二軍，擔任先發第4棒指定打擊，留下4打數2安打，包辦球隊4分打點，率球隊以7比4贏球。

林智勝此役首局就在得點圈有人時敲出安打，串聯起球隊攻勢，自己也打下1分打點，隨後在第7局又在滿壘時擊出2壘安打，一口氣為球隊添得3分奠定勝基，打擊狀況維持不錯。

另外此役中信先發王則均，先發6局被擊出3支安打，失掉2分，拿下今年在二軍的第7勝，在二軍勝投排行榜領先群雄。

(中時電子報)