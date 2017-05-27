學習成果發表 長榮女中粽葉裝令人驚艷

長榮女中舉辦學習成果發表，學生技藝令人驚艷。（洪榮志攝）

台市長榮女中今天以「璀燦幸福」為主題舉辦學習成果發表會，不論靜態作品展或動態走秀，都讓人眼睛一亮。尤其是美容科及時尚造型科的動態展，模特兒從頭到腳一身行頭全都由學生親手打造，還有學生使用粽葉、玉米葉等天然素材，再經過特殊處理後，變成妝點頭飾或服裝的亮點。

長榮女中105學年度成果展，各科爭奇鬥豔，比創意也比手藝。其中，美容科及時尚造型科的作品更是琳瑯滿目，有面具、指甲彩繪；飾品、創意包頭、新娘包頭、創意梳編、編髮等，學生們不僅將各項技法實際運用在真人走秀上，模特兒身上從頭飾、妝髮、項鍊、手鍊、服裝、配件、人體彩繪到腳上的鞋子，也全部都由學生親手打造，展現整體造型的過人功力。

美容科最特別的則是有學生運用大量的天然素材，如端午應景的粽葉、玉米葉、竹片、甘蔗皮、絲瓜絡，甚至是校園內隨手撿來的樹葉、樹枝，透過清洗、曬乾、噴漆等好幾道程序，變成頭飾、服裝上的主要配件；但是像粽葉、玉米葉等素材，需要層層堆疊才能營造出立體的華麗感，一件作品就需要5、600片葉子，但葉子處理不當容易發霉，過程也讓學生吃足苦頭，最後完美呈現的每件作品，都是學生耗費近半年的心血結晶，堪稱嘔心瀝血之作。

時尚造型科也有學生以精靈為主題，除了矽膠耳，精靈身上的服裝主要用紗網染色、抓皺、縫製而成，頭上的皇冠則運用金屬、鐵絲、壓克力鑽、串珠等手工製作，更裝上Led燈呈現迷幻感。

校長蔡玉敏表示，長榮女中從2年前開始招收男學生，並從綜合型高中轉型為技術型高中，專攻技職教育並落實產學合作、務實致用，近來更設計諸多學習及體驗活動，活化校風，希望能讓學生在幸福的氛圍中習得一技之長，種種的轉變也反映在招生成果上。

(中時)