MLB》切除蛋蛋走過化療 洛磯強投誓言重返大聯盟
上個球季為洛磯奪14勝8負生涯代表作，命運之神卻對洛磯28歲右投貝提斯(Chad Bettis)開了個玩笑，罹患睪丸癌甚至需要動刀切除，走過手術、化療，貝提斯越戰越勇，誓言要在季中回歸賽場。
「在我看來，這是遲早的事，重返大聯盟是再實際不過的目標。」貝提斯11月動刀切除腫瘤，但3月春訓又復發，接續一連串的化療，化療共計3階段，每一階段為期3周，儘管暫離球場，但棒球沒有從他心中消失。
這段期間貝提斯除了將傳球距離拉到75呎(約22公尺)，重訓同樣不間斷，踩腳踏車重建心肺功能，就只為了重返投手丘，即便歸隊暫無時間表，不過貝提斯以正面態度迎接挑戰，洛磯教頭布瑞迪奇（Jeff Bridich）對於貝提斯本季歸隊同樣樂觀。
「重點不是擊敗癌症，而是一個人如何堅強振作。面對癌症，我們所能掌控的太少，但我們期待見證這個男人，如何用盡所能達成目標，我們也知道他有多想在本季重返投手丘。」
棒球場上成功抗癌的例子不少，去年世界大賽小熊隊奪冠功臣瑞佐(Anthony Rizzo)就是其一，他2007年18歲時遭診斷罹患淋巴癌，尤其當年他選秀被紅襪選中，才要展開夢想生涯就遭逢重挫，但瑞佐同樣走過化療抗癌成功，2011年拚上大聯盟續寫棒球夢。
(中時電子報)
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