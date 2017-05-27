斯里蘭卡暴雨釀災 台灣路竹會將前往救援

斯里蘭卡暴雨釀災，已造成91人死亡、110人失蹤，台灣路竹會會長劉啟群今天（27日）表示，將組成醫療團前往救援，目前急需醫護人員及義工，有意者可於路竹會臉書粉絲專頁留言報名。

台灣路竹會指出，據斯里蘭卡官方統計，雨季暴雨引發洪水及土石流，已造成至少91人喪生與110人失蹤，南部和西部地區約2萬人被迫撤離家園，急需外界幫助。

劉啟群表示，台灣路竹會醫療團預定6月2日出發，經新加坡轉機前往斯里蘭卡，預計6月11日返台，盼有更多醫護人員與義工共同投入人道救援，協助治療當地傷患。

(中時)