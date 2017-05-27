玩到吃土也甘願 找到田泥巴運動會
海邊看到比基尼不稀奇，沾滿泥土的比基尼更吸睛！「找到田國際泥巴運動會」今天上午在花蓮鳳林鎮北林里復興路旁休耕的水田內熱鬧展開，田中不時上演飛撲、滑壘、追逐戲碼，穿著比基尼下田的辣妹們就是捧著西瓜摔得吃土也開心。
由北林三村社區發展協會、澳門大學呂志和書院共同舉辦的「找到田國際泥巴運動會」今年邁入第4屆，光是報名人數就突破600人，到場人次更是突破往年多達1500人，在泥漿中進行橄欖球、拔河及瘋狂地搶西瓜大賽，也成為鳳林地區一年一度的農村盛事。
找到田活動籌備處表示，現代人離土而居，早已忘了踩在泥土裡的感覺，透過泥巴運動會讓民眾雙腳踏進泥土裡，體會泥土的溫潤和人情的溫暖，傳遞「不讓孩子的雙腳踏進泥土裡，將來他不會懂得什麼是故鄉」的找到田泥巴精神。
「從來不曾如此親近泥巴，過去總認為泥巴髒，其實泥巴並不代表髒，泥巴孕育了許多生命」門大學大一學生陳景童說，從籌辦過程中反思農田和自己的關係，找回對土地的疼惜與愛護。這次活動獎盃更是主打「實用、耐用性」，由湯鍋、調酒杯、飯碗組合而成，讓得獎者大呼，土吃得值得！
立委蕭美琴也出席找到田競賽，拔河、西瓜橄欖球賽通通來，全身沾滿泥土，她說，這場號稱要親近土地才能感受故鄉的活動，她是親近到嘴巴、頭髮都是泥巴，肯定這項低成本的趣味活動，明年還要再來報到。
(中時)
關鍵字：找到田國際泥巴運動會
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