苗栗縣免費保肝篩檢 藝人林千鈺呼籲定期篩檢

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苗栗縣免費保肝篩檢　藝人林千鈺呼籲定期篩檢
縣長徐耀昌、肝基金會醫療事業發展執行長李懋華等人共同宣誓「三分鐘，免肝苦」。（黎薇攝）
苗栗縣免費保肝篩檢　藝人林千鈺呼籲定期篩檢
苗栗縣政府與防治學術基金會連續3年合作辦理免費肝炎及肝癌檢驗，縣長徐耀昌（右二）頒發感謝狀給肝基金會醫療事業發展執行長李懋華（左二）。（黎薇攝）
苗栗縣免費保肝篩檢　藝人林千鈺呼籲定期篩檢
苗栗縣政府與防治學術基金會在頭份市建國國中舉辦免費肝炎及肝癌檢驗，吸引鄉親前往抽血篩檢。（黎薇攝）
苗栗縣免費保肝篩檢　藝人林千鈺呼籲定期篩檢
藝人林千鈺（左）分享父親石英抗癌過程。（黎薇攝）

救救肝苦人！肝病防治學術基金會從2003年起與苗栗縣政府衛生局合作，定期辦理保肝巡迴篩檢，今年首站在頭份市建國國中提供四大癌症和成人健檢，現場除了邀請藝人林千鈺為活動代言，縣長徐耀昌也抽血響應，呼籲鄉親應定期檢查，不可輕忽。

肝病防治學術基金會從2003年起在泰安鄉為民眾免費肝病抽血篩檢，連續3年與縣府衛生局合作辦理保肝巡迴篩檢，今在頭份市建國國中舉行大型篩檢，免費提供20歲以上民眾口腔、大腸、子宮頸、乳癌四大癌症和成人健檢。

藝人林千鈺到場分享父親石英抗癌過程，呼籲BC肝帶原者應定期到醫院追蹤，做完整肝臟檢查，勿聽信偏方。

縣長徐耀昌說，肝病初期無明顯症狀，往往等到病灶出現時已是二、三期，呼籲鄉親應定期篩檢，早期發現，早期治療。

肝基金會醫療事業發展執行長李懋華表示，台灣每年約有1萬3千多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，BC型肝炎防治刻不容緩。

7-11超商門市與肝基金會合作多年，讓門市成為偏鄉保肝篩檢站，三灣鄉衛生所及南庄鄉衛生所即日起至6月9日同步辦理免費肝炎及肝癌檢驗，民眾可於活動期間前往當地衛生所或設站地點篩檢。

(中時)

關鍵字：篩檢肝病定期免費基金會
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