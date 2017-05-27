苗栗縣免費保肝篩檢 藝人林千鈺呼籲定期篩檢
救救肝苦人！肝病防治學術基金會從2003年起與苗栗縣政府衛生局合作，定期辦理保肝巡迴篩檢，今年首站在頭份市建國國中提供四大癌症和成人健檢，現場除了邀請藝人林千鈺為活動代言，縣長徐耀昌也抽血響應，呼籲鄉親應定期檢查，不可輕忽。
肝病防治學術基金會從2003年起在泰安鄉為民眾免費肝病抽血篩檢，連續3年與縣府衛生局合作辦理保肝巡迴篩檢，今在頭份市建國國中舉行大型篩檢，免費提供20歲以上民眾口腔、大腸、子宮頸、乳癌四大癌症和成人健檢。
藝人林千鈺到場分享父親石英抗癌過程，呼籲BC肝帶原者應定期到醫院追蹤，做完整肝臟檢查，勿聽信偏方。
縣長徐耀昌說，肝病初期無明顯症狀，往往等到病灶出現時已是二、三期，呼籲鄉親應定期篩檢，早期發現，早期治療。
肝基金會醫療事業發展執行長李懋華表示，台灣每年約有1萬3千多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，BC型肝炎防治刻不容緩。
7-11超商門市與肝基金會合作多年，讓門市成為偏鄉保肝篩檢站，三灣鄉衛生所及南庄鄉衛生所即日起至6月9日同步辦理免費肝炎及肝癌檢驗，民眾可於活動期間前往當地衛生所或設站地點篩檢。
(中時)
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