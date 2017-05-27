川普討厭德國 歐盟官員面前罵：非常壞！
美國總統川普顯然「打從心底」討厭德國。據德國媒體報導，川普25日與歐盟領導人會面時，抱怨德國汽車傾銷美國，稱德國人「很壞、非常壞」。
德國《明鏡》週刊報導，消息人士透露，川普25日與歐盟委員會主席容克、歐洲理事會主席圖斯克等歐盟領導人會晤時，抱怨美德貿易逆差問題，指「德國人很壞，非常壞」。
據現場參與者爆料，川普當時還說：「看看他們數以百萬計汽車傾銷到美國，可怕！我們要結束這種情況。」容克打斷川普的講話為德方辯護，稱自由貿易讓所有人受益。
今年3月，德國總理梅克爾訪問白宮，首度與川普會面時，川普竟在記者會上當眾拒絕與梅克爾握手，尷尬場面全世界都看到。
川普為什麼攻擊德國？德國《圖片報》26日分析：
1.德國經濟成功，每月對美國貿易順差60億歐元；
2.梅克爾和歐巴馬有良好友誼；
3.德國歡迎難民，川普反移民；
4.兩國人心態不同，川普喜歡冒險，而德國人則喜歡保險；
5.德國支持各個聯盟，川普則認為一些聯盟沒必要；
6.德國媒體對川普的負面報導；
7.川普的女兒伊凡卡在柏林參加婦女會議時遭遇雜音；
8.川普祖父在德國的過去……
(中時電子報)
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