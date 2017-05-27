苗栗保民宮頒獎學金 鼓勵家扶受助兒向學

保民宮連續4年頒發獎學金給家扶中心家外安置的兒童少年。（黎薇攝）

苗栗縣竹南鎮保民宮關懷地方弱勢族群，連續4年提供獎助學金給家扶中心安置的兒童少年，今天在廟宇前舉行頒發獎學金，親自頒獎給31名弱勢孩子，讓他們增加自信心與成就感，扶幼委員、寄養家庭和志工們等，也一同包粽子分送給受扶助家庭，提前過節。

保民宮長期投入社會服務，董事長洪玉明身兼苗栗家扶扶幼委員會主委，有感於家扶中心家外安置的兒童少年多因家庭因素學習狀況低落，為了激勵孩子保持學習動力，不僅放寬獎助學金的成績標準，更透過獎助學金及公開頒獎儀式，鼓勵弱勢孩子向學動力。

今年頒發成績優異國小15名、國中2名、高中2名，以及1名進步獎、11名社工推薦獎，共31名學童獲獎，發出6萬8000元獎助學金。領獎孩童從主委洪玉明等貴賓手中拿到獎狀和獎學金，接受台下同儕鼓掌，臉上露出開心笑容。

保民宮今年持續致贈2000顆粽子給家扶中心扶助家庭，邀請寄養家長與孩子們參與體驗包粽子及製作香包，增添過節氣氛。

(中時)