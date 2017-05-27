新竹要建輕軌 藍營4將盼廣納意見
國民黨準黨主席吳敦義昨痛批前瞻基礎建設，但新竹市要蓋「大新竹輕軌」，市長林智堅早已積極布局，而藍營4名有意挑戰下屆市長寶座的人選，對蓋輕軌雖意見不一，若獲勝選，也強調不會中止計畫，但希望在前置規畫上能更妥善，以免債留子孫。
大新竹輕軌計畫貫穿新竹縣、市，工程預計得花上數年時間，倘若前瞻基礎建設計畫順利過關，執行者勢必會落在下屆市長手中。
吳敦義今天才痛斥英政府前瞻計畫，但台下幾名有意挑戰市長寶座的藍營人選，包含前市長許明財、前立委呂學樟、市議員林耕仁，對新竹輕軌這項重大計畫，態度較吳敦義顯得格外保留，透露就算勝選，輕軌計畫也不會停。
許明財認為，新竹市無論是要蓋輕軌，或採納他提出的鐵路地下化，應考量整體環境的輕重緩急，中央支持地方建設固然有其良意，仍需量力而為，輕軌若蓋下去，下屆執政者要有能力處理因應。
呂學樟則說，竹市雖可望獲中央經費支持，但地方是否有能力拿得出配合款？應廣開公聽會向民眾說明，並採納意見，否則未來若營運狀況不佳，勢必會成為老百姓更大的負擔。
林耕仁表示，新竹建輕軌應考量路寬及交通動線，若主要是為了去園區或六家高鐵方便，對市民而言並不合理，他參考法國、德國輕軌並未設軌道，可供市府參考，規劃動線真正符合市民的需求，不影響交通狀況，營運上計劃也能
鄭正鈐直言，300億元預算等於竹市2年市政總預算，交通建設固然重要，但是否要砸大錢仍待商榷，過去有執政者經改朝換代，施政轉髮夾彎，反而造成更大危機，他建議市府更審慎評估輕軌計畫。
(中時)
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