大陸遊客實拍台灣街景：和柬埔寨很像

一名大陸遊客撰文表示，台灣和柬埔寨的市容很相似。此為柬埔寨市景。(圖/達志影像/shutterstock提供)

「台灣市容醜陋」一直以來是常被拿出來討論的話題，許多人皆會與亞洲其他國家來比較，感嘆在美感上我們完全輸別人一截。而日前，臉書專頁《全球華人聯盟總主頁》就分享一篇有關大陸遊客到訪台灣的心得文，內容談及對台北市容的第一印象就是破、舊，並指出和柬埔寨的街景相當相似。

在這篇由大陸遊客所寫的心得文中，撰文者配以實拍街景的方式，來描述自己對台灣的印象，其首先指出，初來台北的時候，覺得很破舊，且機場到台北車站的路途中，「沒發現可算是新樓的建築。」馬路上充斥著大量摩托車，這讓他不禁憶起，曾在電視節目裡所介紹的柬埔寨，直覺真的好像。

撰文者提到，台灣給人感覺很像上世紀80年代的大陸，許多街景更像是大陸三線城市裡的小鎮；不過，他也說，台灣有一點比大陸好，「就是馬路很整潔。」而且台灣到處都是好吃的小吃，人們也的確挺熱情，這讓他給予正面評價。

文章曝光後，立刻在批踢踢引起熱烈討論，網友紛紛直指加蓋、鐵皮屋害慘了市容，「已經規定不可以加蓋，大家還不是拼命加蓋，然後再拼命吐槽市容醜，忘了自己家也很醜。」「中肯啊市容真的很醜。」「台灣的鐵皮屋真的醜，台北市某些舊公寓更像鬼屋。」但也有人點出，認為照片應該不是近期所拍攝，有故意引戰之嫌。

(中時電子報)