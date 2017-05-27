羅德小將投出完投勝 球隊本季首度3連勝

羅德隊小將二木康太，今面對歐力士，完投9局率隊奪下3連勝。(圖/取自羅德隊官方粉絲團)

日職羅德隊，本季至今戰績持續墊底，不過近日打出新氣象，陣中小將二木康太，今面對歐力士，完投9局僅失1分，球隊終場以2比1險勝歐力士，本季首度拿下三連勝。

二木康太此役展現壓制力，前8局幾乎完全封鎖歐力士打線，僅被擊出4支安打，讓歐力士前8局分數抱蛋，不過第9局被T岡田一棒轟出右外野陽春炮，錯失生涯首度完封機會，不過順利拿下完投勝。

此役羅德打線同樣表現平平，僅比歐力士多擊出1支安打，不過在第3局把握機會，趁著對方控球不穩，擊出3支安打，包含清田育宏的關鍵安打，包辦兩分打點，一路領先至終場。

羅德本季戰績低迷，開季前46場賽事不曾取得3連勝，不過25日以12比7擊敗軟銀鷹後，昨日又以5比4險勝歐力士，今又拿下勝利，本季首度取得3連勝;反觀歐力士近期苦吞9連敗，本月已經19敗追平隊史單月最多敗紀錄。

(中時電子報)