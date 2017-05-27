臉書發文輕生 警火速尋救

警方在大橋上找到欲輕生的李男，及時阻止悲劇發生。(許素惠翻攝)

李男在臉書po刀，表示要輕生。(許素惠翻攝)

李姓北港鎮民昨晚在臉書PO出一把刀，表示要自殺，並賴信息給朋友稱要先走了，友人發現，立即報警，警網展開地毯式搜尋，順利找到因心情低落、內心迷惘而意圖尋短的李姓男子，及時化解可能發生的悲劇。

北港警分局勤務中心昨晚9點半左右獲報，警員李建宗、吳柏諺、江奕陵、陳楷易接力，沿北港大橋及媽祖大橋週邊梭巡，連嘉義縣朴子分局員警接獲通報也加入協尋，晚間22時45分許，警方在北港觀光大橋前發現李男的重機車，接著於23時30分終在大橋的南端找到了人。

惟李姓男子在見到員警出現時，情緒相當激動，一度持刀欲自殘、作勢跳橋，並將緊握在手的銳利刀尖向外，強調不需要警方介入，精神狀況極度不穩定的與員警對峙。

北港所警員李建宗不懼銳利刀鋒，貼近身不斷的撫慰、耐心勸說，才讓一時陷入情緒低潮的李男心情逐漸平復，主動將手中刀子遞出，緊張情勢才得以解除。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)