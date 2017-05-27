籃球》教訓小老弟 中華男籃輕取世大運隊

中華男籃周儀翔運球切入，遭到世大運培訓隊黃聰翰阻擋。(黃及人攝)

新竹體育館27日上演「老大哥」中華男籃，對上「小老弟」世大運培訓隊的菁英對抗賽戲碼，結果並不意外，靠著劉錚火力全開，中華隊終場76比60輕取世大運隊，也算替6月2日在日本長野舉行的亞洲盃東亞資格賽做好暖身。

由於兩隊先前打熱身賽，中華男籃曾以1分之差飲恨落敗，對於這場電視直播的對決，中華男籃總教練周俊三當然小心翼翼，27日排出蔣淯安、周儀翔、劉錚、周柏臣與戴維斯的先發陣容，簡直把菁英對抗賽當正式國際賽來打。

中華男籃面對世大運隊的內線絕對優勢，也在第1節完全展現，戴維斯、吳岱豪、周柏臣等長人充分捍衛禁區，壓制世大運隊首節竟然只得6分，雙方差距擴大到兩位數以上，劉錚也沒忘記用擅長的飛身扣籃，回應新竹球迷的熱情。

打到下半場，中華隊的領先優勢來到20分，不過世大運隊持續追分，展現不願放棄的鬥志與韌性，讓周俊三末節只好重新派上先發主力，一路保持雙位數領先到比賽結束槍響。

(中時電子報)